Bimbo di 2 anni morto nel Bellunese, l'autopsia conferma: ha ingoiato una sostanza tossica - Gli investigatori sospettano droga (Di giovedì 4 agosto 2022) commenta E' deceduto per arresto cardiaco conseguente a un'intossicazione il bambino di 2 anni di Longarone (Belluno), Nicolò Feltrin, morto il 28 luglio all'ospedale di Pieve di Cadore dove era stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) commenta E' deceduto per arresto cardiaco conseguente a un'inzione il bambino di 2di Longarone (Belluno), Nicolò Feltrin,il 28 luglio all'ospedale di Pieve di Cadore dove era stato ...

mauroberruto : “#Italia non lasciarmi sola” chiede Charity Oriachi, vedova di #AlikaOgorchukwu. Italia, non lasciar soli lei ed Em… - lucianonobili : In pieno centro, in pieno giorno, un uomo, disabile e padre di un bimbo di 8 anni, può essere massacrato a morte: l… - infoitinterno : Nonno si distrae un attimo, bimbo di 2 anni si sporge e cade dal quarto piano - news_modena : Malore improvviso, muore in casa papà di un bimbo di 4 anni - TgrRai : RT @TgrRaiSardegna: Portiere dell'auto chiuse per errore, bimbo di quattro anni salvato dai carabinieri @TgrRai -