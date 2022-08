Biden come Obama. La politica estera dei democratici è un flop (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci risiamo. come Mosca, anche Pechino lancia la sua «operazione militare speciale» nelle acque prospicienti l’isola di Taiwan. I missili cinesi sono una risposta obbligata agli Usa e il segno della loro grande irritazione per la visita di Stato compiuta dalla terza carica dello Stato Nancy Pelosi nell’«altra Cina», appunto Taiwan. Xi Jinping non ama essere messo all’angolo, per di più nel momento cruciale del rinnovo della sua leadership e oltretutto per mano della coriacea leader dei democratici, con cui Pechino ha non pochi precedenti. A meno di perdere la faccia di fronte al consesso internazionale - che intende capire se le pretese di Pechino sull’isola ribelle siano reali o solo retorica imperialista - il segretario-presidente cinese ha dovuto rispondere. E adesso si trova su un piano inclinato che potrebbe trascinare Pechino in una guerra che ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci risiamo.Mosca, anche Pechino lancia la sua «operazione militare speciale» nelle acque prospicienti l’isola di Taiwan. I missili cinesi sono una risposta obbligata agli Usa e il segno della loro grande irritazione per la visita di Stato compiuta dalla terza carica dello Stato Nancy Pelosi nell’«altra Cina», appunto Taiwan. Xi Jinping non ama essere messo all’angolo, per di più nel momento cruciale del rinnovo della sua leadership e oltretutto per mano della coriacea leader dei, con cui Pechino ha non pochi precedenti. A meno di perdere la faccia di fronte al consesso internazionale - che intende capire se le pretese di Pechino sull’isola ribelle siano reali o solo retorica imperialista - il segretario-presidente cinese ha dovuto rispondere. E adesso si trova su un piano inclinato che potrebbe trascinare Pechino in una guerra che ...

