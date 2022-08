Biden annuncia | Medicaid pagherà spese per aborto in altro Stato

(Di giovedì 4 agosto 2022) "Non hanno la più pallida idea del potere delle donne americane. Ieri sera in Kansas l'hanno scoperto". Così il presidente usa Joeha commentato il voto in Kansas,conservatore in cui gli ...

Angelmays65 : RT @LaVeritaWeb: L’arrivo della Speaker della Camera Usa a Taipei innesca le reazioni di Pechino, che annuncia operazioni militari mirate.… - ParliamoDiNews : Biden annuncia che la CIA ha eliminato il leader di al Qaeda al-Zawahiri - VP News - `vietato parlare` - Blog di Pa… - LinoMannu : RT @LaVeritaWeb: L’arrivo della Speaker della Camera Usa a Taipei innesca le reazioni di Pechino, che annuncia operazioni militari mirate.… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: L’arrivo della Speaker della Camera Usa a Taipei innesca le reazioni di Pechino, che annuncia operazioni militari mirate.… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: L’arrivo della Speaker della Camera Usa a Taipei innesca le reazioni di Pechino, che annuncia operazioni militari mirate.… -

ha anche annunciato un ordine esecutivo che ordina al Dipartimento della salute e dei servizi umani di considerare l'utilizzo di Medicaid per pagare le spese per le donne che devono lasciare il ...Esulta Joe: 'll Senato ha approvato in modo schiacciante l'adesione alla Nato dei nostri ... il commissario europeo per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, non cela il proprio entusiasmo e...Milano, 4 ago. (askanews) Milano, 4 ago. (askanews) - 'Non hanno la più pallida idea del potere delle donne americane. Ieri sera in Kansas ...Altro tampone positivo per Joe Biden. Non si ferma quello che gli scienziati chiamanoe effetto rebound, rimbalzo, che si può registrare tra il 5 e l'8 per cento di coloro che ...