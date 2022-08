Berlusconi: “Io presidente del Senato? Notizie infondate” (Di giovedì 4 agosto 2022) MILANO – “Non ho ancora deciso se mi candiderò”, “forse alla fine mi candiderò per il Senato, ma credo di poter essere molto più utile in Europa”. Ad ogni modo, “le Notizie circolate su una mia ambizione alla presidenza del Senato sono del tutto, assolutamente, infondate”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato a Rtl 102.5. Farà il presidente del Consiglio? “No, l’ho fatto per quasi 10 anni e nessuno ha mai fatto un governo che ha realizzato così tante cose”, ha risposto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022) MILANO – “Non ho ancora deciso se mi candiderò”, “forse alla fine mi candiderò per il, ma credo di poter essere molto più utile in Europa”. Ad ogni modo, “lecircolate su una mia ambizione alla presidenza delsono del tutto, assolutamente,”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, intervistato a Rtl 102.5. Farà ildel Consiglio? “No, l’ho fatto per quasi 10 anni e nessuno ha mai fatto un governo che ha realizzato così tante cose”, ha risposto. L'articolo L'Opinionista.

