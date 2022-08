Berlusconi: «Contro Meloni una demonizzazione vergognosa. La sinistra non cambia mai» (Di giovedì 4 agosto 2022) Alla candidatura al Senato ci sta pensando, ma è convinto che poter essere «più utile restando in Europa». Silvio Berlusconi mantiene alto il suo impegno in questa campagna elettorale, anche se non è certo che correrà personalmente. «Non ho ancora deciso se candidarmi», ha detto ai microfoni di Rtl 102.5, chiarendo che però «è sicuramente infondata la voce di una mia ambizione di fare il presidente del Senato». Ugualmente, ha chiarito il Cav, non pensa neanche a fare il presidente del Consiglio. «L’ho fatto per oltre 10 anni con grandi risultati, adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare delle buone cose», ha spiegato Berlusconi, parlando poi della «vergognosa demonizzazione in atto Contro Giorgia Meloni». Berlusconi: «Contro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Alla candidatura al Senato ci sta pensando, ma è convinto che poter essere «più utile restando in Europa». Silviomantiene alto il suo impegno in questa campagna elettorale, anche se non è certo che correrà personalmente. «Non ho ancora deciso se candidarmi», ha detto ai microfoni di Rtl 102.5, chiarendo che però «è sicuramente infondata la voce di una mia ambizione di fare il presidente del Senato». Ugualmente, ha chiarito il Cav, non pensa neanche a fare il presidente del Consiglio. «L’ho fatto per oltre 10 anni con grandi risultati, adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare delle buone cose», ha spiegato, parlando poi della «in attoGiorgia».: «...

