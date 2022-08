Berlino | incendio in un deposito di munizioni della Polizia | in fiamme il bosco Grunewald

(Di giovedì 4 agosto 2022) È inildi, nella parte occidentalecittà. L’, riportano i media, è stato provocato da numerose esplosioni in undied esplosivicapitale, che utilizza il sito per smaltirle. Da questa mattina il susseguirsi di detonazioni ha reso difficili le operazioni di spegnimento. L’interessa attualmente un’area di circa 1,5 ettari, che è stata circondata dai vigili del fuoco. I pompieri non possono però avvicinarsi ancora al: è troppo pericoloso. Diverse linee ferroviariecittà sono state interrotte, così come tratti di autostrada. “La foresta continua a ...

