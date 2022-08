Bergamo Basket, dopo l’esordio a Padova turno casalingo contro Capo d’Orlando (Di giovedì 4 agosto 2022) Calendario Per la Bergamo Basket il secondo campionato di serie B consecutivo a partire da sabato uno ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 agosto 2022) Calendario Per lail secondo campionato di serie B consecutivo a partire da sabato uno ottobre.

palermo24h : Bergamo Basket, dopo l’esordio a Padova turno casalingo contro Capo d’Orlando - lacittanews : Anche Riccardo Rota è tra i giovani riconfermati in casa BB14. Ala grande di 197 cm il classe 2004 ha già esordito… - brightsidehub : Guglielmo Sodero estende il suo contratto con Bergamo Basket 2014 per un'altra stagione! ? - NATOlizer : Bergamo Basket City: il nuovo progetto che unisce la pallacanestro in città - BergamoNews - zazoomblog : Bergamo Basket City: il nuovo progetto che unisce la pallacanestro in città - #Bergamo #Basket #City: #nuovo -