Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? L’indiscrezione sul terzo figlio (Di giovedì 4 agosto 2022) Mentre Ilary e Totti si separano, la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è iniziata un’altra volta. I due, che non riescono a separarsi, sono innamorati più che mai. Un amore “che fa giri immensi e poi ritorna”, (proprio come la famosa canzone). In attesa del terzo figlio? “Mi piacerebbe molto”, dice Belen. Dopo Santi e la piccola, sarebbe quindi pronta a tornare ad avere un altro bimbo. Questa volta dal suo primo amore, Stefano. La showgirl proprio a Verissimo si era lasciata andare in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin dove le ha raccontato che uno dei suoi sogni è avere un altro figlio. Forse, proprio quello che avevano in programma con Stefano prima di separarsi nel 2020. E pare che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Mentre Ilary e Totti si separano, la storia d’amore traDeè iniziata un’altra volta. I due, che non riescono a separarsi, sono innamorati più che mai. Un amore “che fa giri immensi e poi ritorna”, (proprio come la famosa canzone). In attesa del? “Mi piacerebbe molto”, dice. Dopo Santi e la piccola, sarebbe quindi pronta a tornare ad avere un altro bimbo. Questa volta dal suo primo amore,. La showgirl proprio a Verissimo si era lasciata andare in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin dove le ha raccontato che uno dei suoi sogni è avere un altro. Forse, proprio quello che avevano in programma conprima di separarsi nel 2020. E pare che, ...

