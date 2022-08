Beach volley, Nations Cup 2022: impresa dell’Italia, battuta la Norvegia di Mol e Sorum! Azzurre fuori ai quarti (Di giovedì 4 agosto 2022) Una grande impresa quella dell’Italia maschile di Beach volley alla Nations Cup e in particolare di Nicolai/Cottafava che hanno battuto i campioni olimpici, mondiali ed europei in carica Mol/Sorum che non perdevano da una coppia italiana da ben cinque anni, quarti di finale dell’Europeo di Jurmala contro Lupo/Nicolai, trascinando così la squadra azzurra in semifinale. L’Italia ha sconfitto i norvegesi con un secco 2-0, grazie prima al successo di Rossi/Carambula che hanno concesso il bis dopo ieri superando 2-0 (21-17, 21-18) i numero due scandinavi Berntsen/Mol e poi l’impresa di Nicolai/Cottafava che hanno vinto 2-1 la battaglia con i campioni di tutto. Perso 22-24 in volata il primo set, gli azzurri hanno dominato il secondo parziale con il punteggio di 21-16 e poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Una grandequellamaschile diallaCup e in particolare di Nicolai/Cottafava che hanno battuto i campioni olimpici, mondiali ed europei in carica Mol/Sorum che non perdevano da una coppia italiana da ben cinque anni,di finale dell’Europeo di Jurmala contro Lupo/Nicolai, trascinando così la squadra azzurra in semifinale. L’Italia ha sconfitto i norvegesi con un secco 2-0, grazie prima al successo di Rossi/Carambula che hanno concesso il bis dopo ieri superando 2-0 (21-17, 21-18) i numero due scandinavi Berntsen/Mol e poi l’di Nicolai/Cottafava che hanno vinto 2-1 la battaglia con i campioni di tutto. Perso 22-24 in volata il primo set, gli azzurri hanno dominato il secondo parziale con il punteggio di 21-16 e poi ...

simonello_118 : Dottore: “Mi raccomando, questi giorni niente sforzi, niente esposizione al sole, stai a casa e riposati” Io: sera… - TeleBoario : Ancora protagonista il beach volley a Rogno. Dopo il successo del 4 contro 4 misto, è andato in scena il 3 contro 3… - purpleblow : @gradodograssi Cloud con l’ombrello e Yuffie con la palla da beach volley ?? - EmergencySesto : Green Volley Solidale 2022 Formula torneo 3 contro 3 con la presenza obbligatoria di almeno una donna sempre in cam… - LeoDeRossi1980 : RT @CB_Ignoranza: Stanchi dei soliti giochi sulla spiaggia come sette si schiaccia o beach volley? No?! Non fa niente, vi presentiamo lo st… -