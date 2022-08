Banco BPM supera le attese e registra il risultato migliore della sua storia (Di giovedì 4 agosto 2022) È il miglior risultato dalla sua nascita. Banco BPM ha chiuso il primo semestre dell’anno con utili per 384 milioni di euro (più 6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). L’utile netto normalizzato è di 497 milioni, che registra una crescita del 30,1%. Sono numeri convincenti: anche il margine di interesse nel semestre si attesta a 1,039 miliardi, in crescita del 2% rispetto al dato del primo semestre 2021, mentre i ricavi si sono mantenuti stabili, a 2,305 miliardi (-0,8%). Si tratta di risultati superiori alle attese: gli analisti si aspettavano un utile di 341 milioni e ricavi per 2,29 miliardi che prefigurano uno scenario futuro positivo. Non solo. Buone notizie anche sul fronte del derisking, dal momento che la banca diminuisce le esposizioni nette deteriorate, che ora arrivano a 2,9 miliardi e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) È il migliordalla sua nascita.BPM ha chiuso il primo semestre dell’anno con utili per 384 milioni di euro (più 6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). L’utile netto normalizzato è di 497 milioni, cheuna crescita del 30,1%. Sono numeri convincenti: anche il margine di interesse nel semestre si attesta a 1,039 miliardi, in crescita del 2% rispetto al dato del primo semestre 2021, mentre i ricavi si sono mantenuti stabili, a 2,305 miliardi (-0,8%). Si tratta di risultati superiori alle: gli analisti si aspettavano un utile di 341 milioni e ricavi per 2,29 miliardi che prefigurano uno scenario futuro positivo. Non solo. Buone notizie anche sul fronte del derisking, dal momento che la banca diminuisce le esposizioni nette deteriorate, che ora arrivano a 2,9 miliardi e ...

