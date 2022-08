Bambino da solo a casa: è reato? (Di giovedì 4 agosto 2022) Redazione - Il Bambino che resta da solo a casa non è abbandonato se, nella situazione concreta, non rischia la vita o l'incolumità. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 4 agosto 2022) Redazione - Ilche resta danon è abbandonato se, nella situazione concreta, non rischia la vita o l'incolumità.

vitaseitu : RT @Graziana_McLove: in quel momento avrei proprio tanto voluto abbracciarlo, la sensibilità che dimostra parte da quel bambino di 9 anni c… - Piergiulio58 : Usa, sterminata una famiglia in campeggio: sopravvissuto solo un bambino di 6 anni. In un campeggio dell'Iowa, negl… - franconemarisa : Mantova, bambino di 2 anni trovato da solo per strada: «I genitori spaventati da una biscia» - Vera39641275 : RT @Graziana_McLove: in quel momento avrei proprio tanto voluto abbracciarlo, la sensibilità che dimostra parte da quel bambino di 9 anni c… - ilbue63 : @fr33b1t io ero bambino l'ho sentito solo di recente...su paolo vi la comunità gay romana non ha dubbi -