Bambino da solo a casa: è reato? (Di giovedì 4 agosto 2022) Redazione - Il Bambino che resta da solo a casa non è abbandonato se, nella situazione concreta, non rischia la vita o l'incolumità.

