Bambino da solo a casa: è reato? (Di giovedì 4 agosto 2022) Redazione - Il Bambino che resta da solo a casa non è abbandonato se, nella situazione concreta, non rischia la vita o l'incolumità. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 4 agosto 2022) Redazione - Ilche resta danon è abbandonato se, nella situazione concreta, non rischia la vita o l'incolumità.

Corriere : Mantova, bambino di 2 anni trovato da solo per strada: «I genitori spaventati da una biscia» - antonio1951paz : @ChristianConte_ @matteorenzi Ossignur adesso capisco perché il PD è messo da schifo. Se uno come lei fa parte dell… - mifacciofilm : prima è arrivata da noi una ragazzina che è sempre stata molto magra e solo ultimamente sta mettendo su un po’ di p… - ToniaPeluso : @amueblaeltunel Certo avrebbe potuto sbuffare o guardare male un bambino di 4 anni che aveva solo paura in quel mom… - presidentegoat : Se parassi come Handanovic e mi ritrovassi nel corpo di un bambino di 10 anni sicuramente mi preferirebbero un ob… -