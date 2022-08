Avvocati Griner | ' Brittney sta molto male | faremo appello'

codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Gli avvocati di Griner: 'Brittney sta molto male, faremo appello'. il segretario di Stato Usa Blinken: 'Mosca usa le pers… - andreaagostinia : RT @Agenzia_Ansa: Gli avvocati di Griner: 'Brittney sta molto male, faremo appello'. il segretario di Stato Usa Blinken: 'Mosca usa le pers… - Agenzia_Ansa : Gli avvocati di Griner: 'Brittney sta molto male, faremo appello'. il segretario di Stato Usa Blinken: 'Mosca usa l… - ultimoraLIVE : Condanna Griner, gli avvocati della cestista americana: faremo appello, sentenza 'irragionevole' @ultimoralive - pat7331 : RT @Blowjoint: Seconda udienza del caso Griner. Gli avvocati della cestista battono sul concetto di involontarietà: 'Non stiamo sostenendo… -

"Brittney sta molto male, è difficile parlarci". Lo hanno detto glidella campionessa di basket Usa dopo la condanna in Russia a nove anni per possesso e traffico di droga. I legali dihanno annunciato che faranno appello contro la sentenza per il ...... non avevo intenzione di infrangere la legge' , ha proseguito Brittneynel tribunale di ... Glidella cestista hanno confermato di voler presentare appello. Secondo i legali, la sentenza ..."Brittney sta molto male, è difficile parlarci". Lo hanno detto gli avvocati della campionessa di basket Usa dopo la condanna in Russia a nove anni per possesso e traffico di droga. (ANSA) ...Brittney Grine è stata accusata dai pubblici ministeri russi per aver tentato di contrabbandare meno di 1 grammo di olio di cannabis.