Atp Los Cabos 2022: programma ed orari giovedì 4 agosto con Medvedev (Di giovedì 4 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Los Cabos 2022 per la giornata di giovedì 4 agosto. Tempo di quarti di finale. Occhi puntati solo sul campo centrale, dove si comincia con Kecmanovic-Nakashima, poi spazio a Medvedev, che se la vedrà con Nerankis; seguiranno Johnson contro Auger-Aliassime e Albot con Norrie. Di seguito il programma completo con tutti gli orari. programma COMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 01:00 ITALIANE) (4) Kecmanovic vs (6) Nakashima A seguire – (1) Medvedev vs Berankis A seguire – Johnson vs (2) Auger-Aliassime Non prima delle 05:00 – Albot vs (3) Norrie SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Losper la giornata di. Tempo di quarti di finale. Occhi puntati solo sul campo centrale, dove si comincia con Kecmanovic-Nakashima, poi spazio a, che se la vedrà con Nerankis; seguiranno Johnson contro Auger-Aliassime e Albot con Norrie. Di seguito ilcompleto con tutti gliCOMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 01:00 ITALIANE) (4) Kecmanovic vs (6) Nakashima A seguire – (1)vs Berankis A seguire – Johnson vs (2) Auger-Aliassime Non prima delle 05:00 – Albot vs (3) Norrie SportFace.

sportface2016 : #ATPLosCabos, l'ordine di gioco di giovedì 4 agosto con #Medvedev - TennisWorldit : Atp Washington e Los Cabos - Kyrgios c'è, Medvedev supera l'esordio. Diverse sorprese: L'australiano raggiunge i qu… - livetennisit : ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - qnazionale : ATP Los Cabos: Kokkinakis evade l’orario per vincere, tutto liscio per Nakashima. Prima vittoria per Hernandez- - TramoMario : RT @TennisWorldit: Atp Washington - Buona la prima di Kyrgios e Rublev, lotta ma perde subito la Giorgi: Nella notte tanti match tra i torn… -