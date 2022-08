Atletica, Tamberi: “Ho poche energie e pago il post covid, ma voglio l’Europeo” (Di giovedì 4 agosto 2022) L’altista azzurro Gianmarco Tamberi, oro olimpiaco a Tokyo 2020, ha così parlato della sua attuale condizione fisica dopo esser guarito dal covid. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport: “Sembra che devo pagare qualche penitenza, ma cerchiamo sempre di venirne fuori. Purtroppo appena atterrato dall’America in Italia sono risultato positivo e sono rimasto una settimana a casa con la febbre. Non sembrava peggio dell’altra volta, ma mi ha lasciato stanchezza, mal di muscoli, spossatezza allucinante e questa cosa mi sta un po’ preoccupando in vista delle prossime gare. Abbiamo l’Europeo nelle prossime settimane. Speriamo di poterci rialzare presto, ne stanno parlando in molti di questo lungo covid. Differenza tra adesso e dolore avuto al mondiale? Ne parlavo con il mio fisioterapista che mi sconsigliava di fare gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) L’altista azzurro Gianmarco, oro olimpiaco a Tokyo 2020, ha così parlato della sua attuale condizione fisica dopo esser guarito dal. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport: “Sembra che devo pagare qualche penitenza, ma cerchiamo sempre di venirne fuori. Purtroppo appena atterrato dall’America in Italia sono risultato positivo e sono rimasto una settimana a casa con la febbre. Non sembrava peggio dell’altra volta, ma mi ha lasciato stanchezza, mal di muscoli, spossatezza allucinante e questa cosa mi sta un po’ preoccupando in vista delle prossime gare. Abbiamonelle prossime settimane. Speriamo di poterci rialzare presto, ne stanno parlando in molti di questo lungo. Differenza tra adesso e dolore avuto al mondiale? Ne parlavo con il mio fisioterapista che mi sconsigliava di fare gli ...

