Atletica | sorpresa Marcel Jacobs | cos’è successo al velocista

(Di giovedì 4 agosto 2022) . Le ultime sull’Europeo che si disputerà in Germania. Arrivano importanti novità per quanto riguarda l’: l’allenatore Antonio La Torre ha convocato 101 atleti per i prossimi Campionati Europei diin programma a Monaco di Baviera (Germania). Sono stati divisi in 54 uomini e 47 donne, la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

carminemegna : @DiegoDeLucaTwit Sembrava che solo loro sapessero fare la preparazione atletica… solo loro correvano sempre… ricord… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Mondiali di atletica, la notte dei record: Duplantis con tutti gli occhi addosso e Amusan a sorpresa -

Il velocista siracusano Matteo Melluzzo convocato per gli Europei dileggera in programma a Monaco di Baviera, dal 15 al 21 agosto. Il direttore tecnico Antonio ... Non senza, ai ...Nessunaanche in questo caso, ma aspettative della vigilia confermate e scenario positivo ... cinque bresciani di nascita, crescita o residenza e sei atlete tesserate per l'Brescia ...Da un record all’altro. Un mese fa avevamo applaudito otto bresciani convocati per il Mondiale di Eugene, ora siamo di fronte a undici esponenti del movimento provinciale in partenza per gli Europei d ...RISULTATI e STARTLISTS - GLI ORARI DEGLI AZZURRI (di Sergio Mateo/FIDAL) - LA SQUADRA ITALIANA - LA PAGINA WORLD ATHLETICS DEI MONDIALI U20 Mondiali Juniores: Demattè eliminata in batteria. 02 Agosto ...