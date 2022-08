Atletica | Mondiali U20 | Morseletto e Bruno in finale nel triplo | Amani e Angelini eliminate sui 200

(Di giovedì 4 agosto 2022) A Cali (Colombia) proseguono iUnder 20 dileggera. Federicosi prenda la copertina in casa Italia in questa quarta giornata di gara, qualificandosi con personalità alladel salto: migliora il proprio personale di sette centimetri e timbra un ottimo 15.91 metri (0,4 m/s di vento contrario). L’azzurro va oltre alla norma di qualifica di ben undici centimetri, accomodandosi alle spalle del neozelandese Ethan Oliver (16.04) e dell’indiano Selva Thirumaran (15.99) nel suo gruppo. Giovanni Lazzaro accede alle semifinali degli 800 metri grazie al terzo posto nella sua batteria con il tempo di 1:48.89, alle spalle del polacco Kacper Lewalski (1:48.59) e del norvegese Ole Jakob Solbu (1:48.78). Sul doppio giro di pista è stato stranamente eliminato Francesco Pernici: ...

Il velocista siracusano Matteo Melluzzo convocato per gli Europei dileggera in programma a Monaco di Baviera, dal 15 al 21 agosto. Il direttore tecnico Antonio ...ed un mese dopo ai...Milone) è stato medaglia di bronzo nei 100 metri piani e nella staffetta 4 100 agli Europei U20 di Tallinn 2021 ed un mese dopo aidi Nairobi ha stabilito il nuovo record italiano under 20 ...Due Federico per una finale del triplo. Federico Morseletto e Federico Bruno sono i protagonisti azzurri nella mattinata del day 4 ai Mondiali U20 di Cali: il romano Morseletto incassa la finale con i ...Filippo Tortu in vista degli Europei di Monaco di Baviera: "Io e Marcell Jacobs siamo amici, lo stimo molto come atleta".