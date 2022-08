Atletica, Mondiali U20: Cavo e Seramondi in finale sui 400 ostacoli, Benedetta 12ma nel disco (Di giovedì 4 agosto 2022) La terza giornata dei Mondiali Under 20 di Atletica leggera è stata caratterizzata da un fortissimo nubifragio che ha costretto gli organizzatori a sospendere il programma della sessione serale per ben due ore. L’acquazzone abbattutosi sullo stadio Pascual Guerrero di Cali (Colombia) ha fatto terminare il programma addirittura a ridosso delle quattro del mattino italiane. Ludovica Cavo e Alessia Seramondi si sono qualificate alla finale dei 400 metri ostacoli: Cavo ha terminato al terzo posto nella sua semifinale con il tempo di 57.78 alle spalle della scatenata scatunitense Akala Garrett (57.28) e della svedese Hanna Karlsson (57.34), Seramondi è terza nella sua serie in 58.07 dietor alla sudafricana Anje Nel (57.76) e a Michelle ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) La terza giornata deiUnder 20 dileggera è stata caratterizzata da un fortissimo nubifragio che ha costretto gli organizzatori a sospendere il programma della sessione serale per ben due ore. L’acquazzone abbattutosi sullo stadio Pascual Guerrero di Cali (Colombia) ha fatto terminare il programma addirittura a ridosso delle quattro del mattino italiane. Ludovicae Alessiasi sono qualificate alladei 400 metriha terminato al terzo posto nella sua semicon il tempo di 57.78 alle spalle della scatenata scatunitense Akala Garrett (57.28) e della svedese Hanna Karlsson (57.34),è terza nella sua serie in 58.07 dietor alla sudafricana Anje Nel (57.76) e a Michelle ...

