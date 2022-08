Atalanta, cosa dice il calcio estivo? I segni della fatica emergono dai dati, insieme all’assenza di novità tattiche (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella serata di venerdì 29 luglio, l’Atalanta ha giocato la sua prima amichevole stagionale di un certo livello affrontando al St James Park gli inglesi del Newcastle. La squadra di Gasperini ne è uscita battuta per 1-0 in una gara … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella serata di venerdì 29 luglio, l’ha giocato la sua prima amichevole stagionale di un certo livello affrontando al St James Park gli inglesi del Newcastle. La squadra di Gasperini ne è uscita battuta per 1-0 in una gara …

effe1312 : RT @bozzamauro1: @gianluca_sarto @DiMarzio Resta il fatto che era già tutto definito anche da parte dell'atalanta per cui se poi hanno camb… - bozzamauro1 : @gianluca_sarto @DiMarzio Resta il fatto che era già tutto definito anche da parte dell'atalanta per cui se poi han… - scvgliaa : RT @FabioVolpato7: @scvgliaa @ToroGoal @TorinoFC_1906 @Atalanta_BC ma cosa godi ma vai a dormire - diablodebano : RT @amoflorenzi: @majicojr Cosa non vera tra l’altro, abbiamo incassato da Hague e l’Atalanta ha speso molto di più. Ps dicono sta roba d… - FabioVolpato7 : @scvgliaa @ToroGoal @TorinoFC_1906 @Atalanta_BC ma cosa godi ma vai a dormire -