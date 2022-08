Assegno unico, i dati Inps: in 4 mesi versati 4,8 miliardi di euro a 5,3 milioni di famiglie (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, fra marzo e giugno ha versato 4,8 miliardi di euro per l’Assegno unico e universale destinato a 5,3 milioni di famiglie per 8,5 milioni di figli. Lo si legge nell’Osservatorio sull’Assegno unico. L’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente. L’importo per ciascun figlio è risultato, in media, di 145 euro. Circa il 46% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15mila euro: viene perciò erogato il massimo del contributo. Più del 20% dei figli appartiene invece a nuclei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) L’, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, fra marzo e giugno ha versato 4,8diper l’e universale destinato a 5,3diper 8,5di figli. Lo si legge nell’Osservatorio sull’. L’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente. L’importo per ciascun figlio è risultato, in media, di 145. Circa il 46% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15mila: viene perciò erogato il massimo del contributo. Più del 20% dei figli appartiene invece a nuclei ...

