ASCOLTI TV 3 AGOSTO 2022 | SUPERQUARK | LA STRADA DEL SILENZIO | CHICAGO FIRE | CONTROCORRENTE | REAZIONE A CATENA

(Di giovedì 4 agosto 2022)TV 3· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xLinea Verde Estate – xUnoMattina Estate Più – xCamper – xTg1 – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – x– x– xTg1 – xTecheTecheTè – x– x x x xNatura + RaiNews – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xBeautiful – v. nettoTerra Amara – xUn Altro Domani – xTata Giramondo: Missione Canada – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xLadel ...

zazoomblog : Ascolti Tv Analisi 2 agosto 2022: Cortellesi stronca “Amore alle Fiji” bene“Battiti”. Viero con Renzi (che rosica)… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 3 agosto 2022: SuperQuark, La strada del silenzio, TGLA7, dati Auditel e share - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, lunedì 1 agosto 2022 - - infoitcultura : Ascolti tv martedì 2 agosto 2022: Canale 5 vince la serata, Battiti Live chiude a 1,2 mln - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 2 agosto 2022: Cortellesi stronca “Amore alle Fiji”, bene“Battiti”. Viero con Renzi (che rosica)… -

'Siamo vicini alla rottura, Letta cie rinegozi il patto con Calenda', dice Fratoianni, 'se ... La scelta dei candidati da aprte degli iscritti al Movimento si terrà dal 5 all'8, fissati ...... in onda questa sera mercoledì 3su Raidue dalle 21.20. La serie poliziesca riparte da dove ... ma gliAnticipazioni Delitti in paradiso 11: una lite furiose Connor, la compagna Holly e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Ascolti tv 3 agosto 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...