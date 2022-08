Ardea | spari di fucile in via Aosta | ferita una donna

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 agosto 2022)– Unadi 50 anni è stataquesta mattina da un colpo diad, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Lasoccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale San Camilo di Roma in elisoccorso ed è in gravi condizioni. Il marito della 50enne, ascoltato dagli investigatori, avrebbe ricostruito i fatti parlando di un incidente. La dinamica dei fatti è ora al vaglio dei militari dell’Arma die l’uomo, che si trova in caserma, sarà ascoltato da dai magistrati della procura di Velletri. (fonte Agi) Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...