Archie non può venire in Italia: si spegne la speranza per il 12enne inglese (Di giovedì 4 agosto 2022) I genitori di Archie Battersbee hanno chiesto che il figlio, in stato vegetativo, venga trasferito in un centro per malati terminali. La madre: "Il Paese ha tradito un bimbo di 12 anni" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) I genitori diBattersbee hanno chiesto che il figlio, in stato vegetativo, venga trasferito in un centro per malati terminali. La madre: "Il Paese ha tradito un bimbo di 12 anni"

