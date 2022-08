Archie Battersbee, la madre: “Italia e Giappone disponibili ad accogliere il bambino”. La Cedu ha rigettato il ricorso presentato dai genitori (Di giovedì 4 agosto 2022) Perse tutte le battaglie legali possibili la famiglia di Archie Battersbee, in coma da mesi al London Royal Hospital e per il quale è stata ordinata l’interruzione del supporto vitale, punta ancora il dito contro il sistema sanitario e giudiziario inglese raccontando che vi sarebbero state strutture messe a sua disposizione “in Paesi come Italia e Giappone” per continuare a garantire sostegno al bambino. Ma il trasferimento del 12enne all’estero, come riportano i media britannici, non è mai stato preso in considerazione. La donna ha affermato che la battaglia legale per rinviare lo stop al sostegno vitale che tiene in vita il figlio è “giunta al termine” ed è rassegnata all’epilogo dopo che ieri anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso della famiglia e si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Perse tutte le battaglie legali possibili la famiglia di, in coma da mesi al London Royal Hospital e per il quale è stata ordinata l’interruzione del supporto vitale, punta ancora il dito contro il sistema sanitario e giudiziario inglese raccontando che vi sarebbero state strutture messe a sua disposizione “in Paesi come” per continuare a garantire sostegno al. Ma il trasferimento del 12enne all’estero, come riportano i media britannici, non è mai stato preso in considerazione. La donna ha affermato che la battaglia legale per rinviare lo stop al sostegno vitale che tiene in vita il figlio è “giunta al termine” ed è rassegnata all’epilogo dopo che ieri anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto ildella famiglia e si è ...

