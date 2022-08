Ara Malikian | le foto del concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma

Naz_Viareggio : Ara Malikian, il violinista rocker in riva al lago che incantò Puccini - vittoriale : ?? @AraMalikian, funambolo violinista libanese dall’energia strabiliante, incanta il Vittoriale - solospettacolo : Ara Malikian su palco Festival Puccini - GdB_it : Ara Malikian, funambolo violinista libanese dall’energia strabiliante, incanta il Vittoriale - AnsaToscana : Ara Malikian su palco Festival Puccini. Concerto domani, accompagnato da nuova band musicisti cubani #ANSA -

Diavolo d'un! Al Vittoriale , il violinista libanese suona da fuoriclasse e diverte, rivelandosi affabulatore contagioso. E poco sembra importargli che non ci sia il pubblico delle grandi occasioni bensì ...Concerto del genio del violinodomani sera al Gran teatro all'aperto Giacomo Puccini a Torre del Lago (Lucca) per Estate Leggerissima, nell'ambito del Festival Puccini. Tra i più brillanti ed espressivi violinisti ...Entusiasta il pubblico per il violinista libanese che fa spettacolo con tutto il corpo e chiude la 23esima edizione della Milanesiana ...Il tour mondiale del musicista stasera fa tappa al Gran Teatro . Mentre in piazza Maria Luisa si parla del maestro della lirica ...