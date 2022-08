Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 4 Agosto

(Di giovedì 4 agosto 2022) Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Intenzionata a mettere la pace tra il suo fidanzato e Cristobal, Blanca chiede aiuto a Victoria. Gli operai della fabbrica sono chiamati a raddoppiare gli sforzi per completare una commessa ma le rivelazioni di Petra a Miguel rischiano di mandare all’aria il lavoro. Segui ZON.IT su Google News.

redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #5agosto - maber90 : Ehi, @Riga_11 lavori ancora per #TIM? Volevo chiederti delle anticipazioni. Un anno fa le azzeccasti tutte, quindi… - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #4agosto - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #oggi, #3agosto - zazoomblog : Sei Sorelle anticipazioni: Diana accetta la proposta - #Sorelle #anticipazioni: #Diana -

... anche se con redditi sotto i 35mila euro, nei primimesi dell'anno non hanno beneficiato dell'... Secondo le ultime, è stata accolta la proposta di Italia Viva per riportare il tetto ...Elisa cerca l'aiuto dello zio Ricardo senza dire nulla alle sorelle per velocizzare il suo debutto in società. Adela attende la lettura del testamento dei suoceri ed è molto ansiosa. Blanca riceve una ...Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...