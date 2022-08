Anna Tatangelo pubblica delle foto sexy in costume da bagno e replica alle critiche di una follower: “Una Jennifer Lopez o una Christina Aguilera…” (Di giovedì 4 agosto 2022) Anna Tatangelo è finita al centro delle polemiche per alcuni scatti pubblicati sui social. Ormai, sui social, spesso si tende a giudicare il fisico e il corpo delle donne: troppo magro, troppo rotondo, troppo esile, troppo muscoloso. E nel mirino delle critiche adesso c’è finita anche la cantante di Sora. Quest’ultima sta trascorrendo le sue vacanze estive ad Ibizia e spesso e volentieri condivide attimi di vita quotidiana con i suoi follower più affezionati. Questa volta ha invece condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram che la mostrano in costume da bagno, in tutta la sua splendida forma fisica. Ma questo non è bastato al suo pubblico. Tra i vari utenti che hanno lasciato commenti complimentandosi con la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 agosto 2022)è finita al centropolemiche per alcuni scattiti sui social. Ormai, sui social, spesso si tende a giudicare il fisico e il corpodonne: troppo magro, troppo rotondo, troppo esile, troppo muscoloso. E nel mirinoadesso c’è finita anche la cantante di Sora. Quest’ultima sta trascorrendo le sue vacanze estive ad Ibizia e spesso e volentieri condivide attimi di vita quotidiana con i suoipiù affezionati. Questa volta ha invece condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram che la mostrano inda, in tutta la sua splendida forma fisica. Ma questo non è bastato al suo pubblico. Tra i vari utenti che hanno lasciato commenti complimentandosi con la ...

