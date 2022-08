Andrea Dovizioso si ritira dalla MotoGP dopo il GP di San Marino (Di giovedì 4 agosto 2022) Altre tre gare restano da disputare ad Andrea Dovizioso prima di appendere il casco al chiodo. Il ritiro del forlivese dalla MotoGP è stato annunciato con un comunicato stampa da Yamaha lla vigilia ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 4 agosto 2022) Altre tre gare restano da disputare adprima di appendere il casco al chiodo. Il ritiro del forliveseè stato annunciato con un comunicato stampa da Yamaha lla vigilia ...

SkySportMotoGP : Andrea Dovizioso annuncia il ritiro, l'ultima sua gara sarà quella di Misano del 4 settembre: per gli ultimi GP al… - sportface2016 : +++ #MotoGP, Andrea #Dovizioso annuncia il ritiro. Lascerà dopo la gara di Misano +++ - ElisaeTh19 : RT @sportface2016: +++ #MotoGP, Andrea #Dovizioso annuncia il ritiro. Lascerà dopo la gara di Misano +++ - fattoquotidiano : MotoGp, Andrea Dovizioso getta la spugna all’improvviso: chiuderà la carriera a Misano - CeeBaeBaeCee : RT @YamahaMotoGP: Andrea Dovizioso To Retire from MotoGP after 2022 San Marino GP ?? -