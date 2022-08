Amichevoli Serie A 2022, i risultati di tutte le partite giorno per giorno (Di giovedì 4 agosto 2022) Tutti i risultati, giorno per giorno, delle Amichevoli estive di Serie A 2022. Le squadre preparano la nuova stagione, testandosi anche con qualche sfida amichevole per trovare ritmo e la giusta intesa tra giocatori rimasti e nuovi innesti. La prima a scendere in campo sarà il Lecce, impegnata contro l’U.S.D. Postal Calcio. Di seguito, tutti i risultati delle Amichevoli. I risultati DELLE Amichevoli Martedì 5 luglio Lecce-U.S.D. Postal Calcio 14-1 Venerdì 8 luglio Salernitana-Jenback 9-0 Sabato 9 luglio Cremonese-Falco Albino 8-0 Hellas Verona-Primiero 9-0 Lecce-Rovereto 7-0 Roma-Trastevere 5-0 Spezia-Gherdeina 8-0 Inter-Fc Milanese 10-0 Domenica 10 luglio Atalanta-Rapp. Val Seriana ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Tutti iper, delleestive di. Le squadre preparano la nuova stagione, testandosi anche con qualche sfida amichevole per trovare ritmo e la giusta intesa tra giocatori rimasti e nuovi innesti. La prima a scendere in campo sarà il Lecce, impegnata contro l’U.S.D. Postal Calcio. Di seguito, tutti idelle. IDELLEMartedì 5 luglio Lecce-U.S.D. Postal Calcio 14-1 Venerdì 8 luglio Salernitana-Jenback 9-0 Sabato 9 luglio Cremonese-Falco Albino 8-0 Hellas Verona-Primiero 9-0 Lecce-Rovereto 7-0 Roma-Trastevere 5-0 Spezia-Gherdeina 8-0 Inter-Fc Milanese 10-0 Domenica 10 luglio Atalanta-Rapp. Val Seriana ...

