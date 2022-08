America’s Cup 2024, assegnate le basi delle squadre. Luna Rossa sceglie per penultima, le opzioni di New Zealand e Ineos (Di giovedì 4 agosto 2022) Mancano un paio di anni alla America’s Cup 2024 e fervono i preparativi per organizzare la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena tra settembre e ottobre nel porto di Barcellona. La località spagnola si prepara ad accogliere il prestigioso evento, l’Autorità Portuale ha lavorato a stretto contatto con gli organizzatori e hanno già fornito un piano completo e dettagliato delle basi riservate alle varie squadre nel Barcellona Port Vell. Team New Zealand, in qualità di detentore della Vecchia Brocca, ha avuto il vantaggio di scegliere per prima. I Kiwi hanno optato per il sito del World Trace Center, all’estremità occidentale del villaggio ufficiale. Ineos Britannia, Challenger of Record, ha invece ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Mancano un paio di anni allaCupe fervono i preparativi per organizzare la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena tra settembre e ottobre nel porto di Barcellona. La località spagnola si prepara ad accogliere il prestigioso evento, l’Autorità Portuale ha lavorato a stretto contatto con gli organizzatori e hanno già fornito un piano completo e dettagliatoriservate alle varienel Barcellona Port Vell. Team New, in qualità di detentore della Vecchia Brocca, ha avuto il vantaggio dire per prima. I Kiwi hanno optato per il sito del World Trace Center, all’estremità occidentale del villaggio ufficiale.Britannia, Challenger of Record, ha invece ...

America's Cup: assegnate le basi a Barcellona, vela protagonista nel cuore della città

Barcellona - America's Cup e Barcelona Port Authority hanno comunicato la logistica delle basi dei team iscritti alla 37th America's Cup (settembre - ottobre 2024). Al defender Emirates Team New Zealand andrà la ...