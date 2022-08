Amedeo Minghi | chi era la moglie Elena Paladino | “Mi ha sempre incoraggiato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022)è stata ladidal 1973 fino al 2014, quando è prematuramente scomparsa nel sonno. Per omaggiare la memoria di, suo maritoaveva deciso di partecipare a Ballando con le Stelle 2018, quasi a scopo terapeutico per riprendersi dopo un grave lutto: “Sicuramente mi avrebbe detto di partecipare”, aveva confessatoin una precedente intervista ai giornali. “Questa a Ballando con le stelle è stata un’esperienza terapeutica”, aveva dichiarato.continua ad essere nei pensieri dianche a distanza di anni dalla sua morte. Infatti il cantante non smette mai di ricordarla e omaggiarla ...