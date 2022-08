Amadeo Matacena | revocati arresto e sequestro L’ex parlamentare | “Giustizia dopo tante ingiustizie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Sulla testa deldi Forza Italia Amedeonon pende più l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, per intestazione fittizia, nell’ambito dell’inchiesta “Breakfast” per la quale nel 2014, su richiesta del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, erano stati invece arrestatimoglie Chiara Rizzo eministro dell’Interno Claudio Scajola. Entrambi sono stati accusati, e condannati in primo grado, per aver aiutatoa rifugiarsi a Dubai,la condanna definitiva per concorso esterno con la ‘ndrangheta rimediata da quest’ultimo nel processo “Olimpia”. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, Vincenza Bellini, che, su istanza degli avvocati Marco Tullio ...