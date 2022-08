Altro che Draghi, la vera arma contro i condizionatori è il caro energia (Di giovedì 4 agosto 2022) Nonostante il caldo e l'afa per i rincari dell'energia 6 italiani su 10 (60%) che dispongono in casa del condizionatore hanno deciso quest'estate di ridurne i consumi tenendo la temperatura più alta del solito. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sui comportanti estivi degli italiani che evidenzia gli effetti dell'aumento dei prezzi sui consumi. Un impegno che evidenzia il senso di responsabilità degli italiani di fronte alle restrizioni annunciate per il prossimo autunno ma che - sottolinea la Coldiretti - conferma anche la situazione di difficoltà economica che costringe a tagliare su beni essenziali come il cibo e l'energia. Con l'arrivo della nuova ondata di grande caldo bisogna seguire comunque alcune regole di buon senso e ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata, vestirsi con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Nonostante il caldo e l'afa per i rincari dell'6 italiani su 10 (60%) che dispongono in casa del condizionatore hanno deciso quest'estate di ridurne i consumi tenendo la temperatura più alta del solito. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sui comportanti estivi degli italiani che evidenzia gli effetti dell'aumento dei prezzi sui consumi. Un impegno che evidenzia il senso di responsabilità degli italiani di fronte alle restrizioni annunciate per il prossimo autunno ma che - sottolinea la Coldiretti - conferma anche la situazione di difficoltà economica che costringe a tagliare su beni essenziali come il cibo e l'. Con l'arrivo della nuova ondata di grande caldo bisogna seguire comunque alcune regole di buon senso e ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata, vestirsi con ...

