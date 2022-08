Altro che 43 anni! Sensualità ed eleganza per Elisabetta Canalis on the road (Di giovedì 4 agosto 2022) Elisabetta Canalis, con i suoi 43 anni, fa impazzire il web con un look esplosivo on the road: eleganza e Sensualità per l’ex velina. 43 anni e non sentirli. Sarebbe la perfetta definizione per Elisabetta Canalis, uno dei volti più amati della nostra tv italiana. Era soltanto una giovane ragazza quando muoveva i suoi primi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 agosto 2022), con i suoi 43 anni, fa impazzire il web con un look esplosivo on theper l’ex velina. 43 anni e non sentirli. Sarebbe la perfetta definizione per, uno dei volti più amati della nostra tv italiana. Era soltanto una giovane ragazza quando muoveva i suoi primi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

elio_vito : Grave il voto contrario di Fratoianni all'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO ma strana pure l'assenza al voto… - borghi_claudio : La UE pensa di risolvere la questione MPS con un altro giro di licenziamenti. Come se la colpa fosse dei dipendenti… - sandrogozi : Cara @emmabonino se nell’alleanza elettorale e non politica che avete fatto si sta solo sostenendo #Nato e #Draghi… - Kim05990996 : @DanielaColi2 È che come conseguenza ci hanno costruito le loro basi militari e ci hanno infiltrato politicamente f… - lea_but : @CarloCalenda @lefrasidiosho Questa sua ossessione mi convince sempre più che lei tema il signor Renzi (politicamen… -