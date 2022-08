Alla piscina della Mostra d’Oltremare la nazionale tuffi prepara gli Europei (Di giovedì 4 agosto 2022) La nazionale Italiana di tuffi è in questi giorni ospite della Mostra d’Oltremare per la preparazione in vista degli Europei in programma al Foro Italico di Roma dall’11 al 21 agosto. La squadra, composta da sei ragazze e altrettanti ragazzi tra i 17 e i 27 anni, è impegnata in due sessioni quotidiane in piscina (quando l’impianto non è aperto al pubblico), accompagnate da attività di stretching in un’area contigua. Per la preparazione viene utilizzato il trampolino, ristrutturato per l’Universiade 2019, che consente le esercitazioni da uno e tre metri e dAlla piattaforma di dieci metri. “Un ottimo impianto – sottolinea Oscar Bertone, Direttore Tecnico della nazionale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) LaItaliana diè in questi giorni ospiteper lazione in vista degliin programma al Foro Italico di Roma dall’11 al 21 agosto. La squadra, composta da sei ragazze e altrettanti ragazzi tra i 17 e i 27 anni, è impegnata in due sessioni quotidiane in(quando l’impianto non è aperto al pubblico), accompagnate da attività di stretching in un’area contigua. Per lazione viene utilizzato il trampolino, ristrutturato per l’Universiade 2019, che consente le esercitazioni da uno e tre metri e dpiattaforma di dieci metri. “Un ottimo impianto – sottolinea Oscar Bertone, Direttore Tecnico...

