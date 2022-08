Il Denaro

Oltre 100nella sua straordinaria carriera di attore, una storia di talento e successo come pochi ... al fianco di Brigitte Bardot, poi lo stop dovuto al servizio militare ade infine ...Tra gli altri film in proiezione alla Fondazione Prada spiccano "La battaglia di" (1966) di ... Non mancanopiù recenti, come ad esempio "Volcano - Eldfjall" (2011) del regista e ... Algeri, pellicole del giovane cinema italiano ogni giovedì fino a settembre - Ildenaro.it L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Algeri hanno organizzato cinque proiezioni di film italiani, in programma fino al 1° settembre, ogni giovedì sera, nel giardino dell’Istituto.Il workshop, alla decima edizione, si svolgerà dal 3 al 5 settembre al Lido di Venezia. AI migliori registi un finanziamento per il completamento delle loro opere ...