Alberto Matano parla del matrimonio con Riccardo: "Eravamo quasi alla meta" (Di giovedì 4 agosto 2022) Alberto Matano e Riccardo Mannino, dopo una lunga relazione, hanno deciso di sposarsi. I due sono convolati a nozze nel pomeriggio dell'11 giugno. All'evento erano presenti tanti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Mara Venier che ha avuto un ruolo d'onore. Nelle ultime ore, Alberto Matano ha rilasciato delle dichiarazioni a La Repubblica proprio sulla sua vita sentimentale. In particolare, si è concentrato sull'aiuto dato dalla conduttrice di Domenica In e sul suo desiderio di mantenere il segreto. Alberto Matano grato a Maria Venier per il suo matrimonio: "Ha colto il momento" Alberto Matano, grazie alla conduzione de La Vita in Diretta, è riuscito a entrare nel cuore di ...

