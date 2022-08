Al Napoli mancava il gossip. Per Il Giornale la vendita di Petagna è legata a un’inviata televisiva (Di giovedì 4 agosto 2022) mancava il gossip nell’estate del Napoli. Secondo Il Giornale la cessione di Petagna (per cui, va detto, nessuno in città si è strappato i capelli, insomma una situazione molto diversa da quella Mertens) sarebbe legata d affari di cuore. Se fosse vero, sarebbe una sorta di riedizione del caso Andrea Agnelli-Calvo. Lo spiega così in due righe: Un De Laurentiis vulcanico come il suo Napoli in cui, in attesa di mettere alla porta gli africani, si mette sul mercato Petagna perché si era infatuato di un’inviata di una Tv, che però aveva già un flirt con un alto dirigente del club… gossip di cui in città non si è mai parlato. Nemmeno nei chiacchiericci social. Non sappiamo se perché la notizia sia infondata o perché il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022)ilnell’estate del. Secondo Illa cessione di(per cui, va detto, nessuno in città si è strappato i capelli, insomma una situazione molto diversa da quella Mertens) sarebbed affari di cuore. Se fosse vero, sarebbe una sorta di riedizione del caso Andrea Agnelli-Calvo. Lo spiega così in due righe: Un De Laurentiis vulcanico come il suoin cui, in attesa di mettere alla porta gli africani, si mette sul mercatoperché si era infatuato didi una Tv, che però aveva già un flirt con un alto dirigente del club…di cui in città non si è mai parlato. Nemmeno nei chiacchiericci social. Non sappiamo se perché la notizia sia infondata o perché il ...

napolista : Al Napoli mancava il gossip. Per Il Giornale la vendita di Petagna è legata a un’inviata televisiva “Nel Napoli si… - AleFacciaa : Ci mancava che perdevo la schedina per il napoli - GianlucaScarla4 : @sscnapoli @MPolitano16 ci mancava solo l’infortunio nell’estate più frustrante dei tifosi del napoli - ManuFNVPN : Dopo le notizie uscite ieri sera su #Raspadori ci mancava sta mattina #kvaratskhelia infortunato a 12 giorni da… - MarzioRaffaele : ??ULTIM’ORA #NAPOLI ?? I partenopei hanno raggiunto l’intesa che mancava col #ChelseaFC per #Kepa , unica cosa manc… -