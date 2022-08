Agosto, l’antico Sextilis: il mese dedicato all’Imperatore Ottaviano Augusto (Di giovedì 4 agosto 2022) Sextilis, l’antico mese di Agosto il cui nome deriva dall’Imperatore Augusto, al potere dal 27 a.C. al 14 d.C. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente storia e origine del mese estivo dedicato alle ferie e alle vacanze. Sextilis, Agosto: origine e storia del mese dedicato all’Imperatore Augusto Credits: WikipediaAnticamente, Agosto si chiamava Sextilis e tale appellativo si ispirava al nome dell’Imperatore Ottaviano Augusto in seguito alle modifiche del calendario fatte pochi anni prima dallo stesso Giulio Cesare. Fino al 46 a.C., infatti, a Roma si usava il calendario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 agosto 2022)diil cui nome deriva d, al potere dal 27 a.C. al 14 d.C. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente storia e origine delestivoalle ferie e alle vacanze.: origine e storia delCredits: WikipediaAnticamente,si chiamavae tale appellativo si ispirava al nome dell’Imperatorein seguito alle modifiche del calendario fatte pochi anni prima dallo stesso Giulio Cesare. Fino al 46 a.C., infatti, a Roma si usava il calendario ...

QdSit : Continua senza soste il tour estivo di Dario Brunori che domani (giovedì 4 agosto) sarà al Teatro Antico di Taormin… - ComunediGenova : '?????????? ???? ?????? ??????' ???? ?????????? ???????????? ?? Si svolgerà mercoledì 3 agosto alle ore 21 presso il Porto Antico l’evento “O… - InformaCalabria : #Eventi | #Turismo - L’iniziativa in programma per domani, 2 agosto, presso il caratteristico e antico Castello Gal… - NataliyaVF : RT @explor40: Chi spilucca l'uva verde già d'agosto non pensi a ottobre di beverne il mosto.?? ?? (antico detto contadino ??????????) https://t.c… - N_i_c_o_la : @Nu_maNu_suono È un antico detto siciliano che indica agosto e settembre come l'inizio dell'inverno -