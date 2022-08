AEW | Vittoria di prestigio per Jamie Hayter | andrà contro Rosa a Battle Of The Belts

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 4 agosto 2022) A Dynamite nuovo spazio per le ragazze del roster. Con una sorpresa:e Britt Baker hanno sconfitto le ThunderStorm a seguito di un fraintendimento tra Thundere Toni Storm, che ha permesso così alle heel di vincere l’incon una shot-arm clothesline diai danni di Toni. Con questo successo,va per il titolo femminile aOf TheII che si terrà sabato notte. Alcuni momenti del match Avalance Air Raid Crash by Dr Britt Baker! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/nZ5pe8iThx— All Elite Wrestling (@AEW) August 4, 2022 A heated exchange between Thunderand Britt Baker here on #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/UaeFkfeoyC— All Elite Wrestling ...