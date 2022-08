AEW: Il giorno è arrivato, tradimento degli UE ai danni degli Young Bucks! (Di giovedì 4 agosto 2022) Il tradimento era nell’aria ma non si pensava sarebbe arrivato così presto. Eppure nella puntata di Dynamite di ieri notte, Adam Cole ha ordinato ai membri della Undisputed Elite di tradire gli Young Bucks, rei di mancata fedeltà e rispetto nei suoi confronti. A evitare che le cose potessero peggiorare ci ha pensato Hangman Page, intervenuto a far piazza pulita del ring. Il tradimento What just happened between Adam Cole, #reDRagon and the Young Bucks?! It’s #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/mD31m86Dfp— All Elite Wrestling (@AEW) August 4, 2022 L’arrivo di Page Hangman Adam Page just saved the Young Bucks from a potentially brutal assault by Adam Cole and #reDRagon! Are we looking at a potential reunion in the near future?! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilera nell’aria ma non si pensava sarebbecosì presto. Eppure nella puntata di Dynamite di ieri notte, Adam Cole ha ordinato ai membri della Undisputed Elite di tradire gliBucks, rei di mancata fedeltà e rispetto nei suoi confronti. A evitare che le cose potessero peggiorare ci ha pensato Hangman Page, intervenuto a far piazza pulita del ring. IlWhat just happened between Adam Cole, #reDRagon and theBucks?! It’s #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/mD31m86Dfp— All Elite Wrestling (@AEW) August 4, 2022 L’arrivo di Page Hangman Adam Page just saved theBucks from a potentially brutal assault by Adam Cole and #reDRagon! Are we looking at a potential reunion in the near future?! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS ...

