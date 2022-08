Acqua minerale Guizza contaminata con lo stafilococco aureo, scatta l’allarme: il Ministero della Salute richiama alcuni lotti. Ecco quali (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti di Acqua minerale Guizza, prodotta nello stabilimento di Valle Reale a Popoli, in provincia di Pescara. Il motivo? La presenza dello stafilococco aureo. Il richiamo è del Ministero della Salute, che ha preso la decisione, in maniera precauzionale, a seguito delle analisi dell’’Arta Abruzzo‘ per conto del ‘Sian di Pescara‘ da cui sarebbe risultata la presenza del batterio. Le bottiglie ritirate sono in Pet da 1,5 litri con numero di lotto 10LB2202A (produzione del 21 luglio) e 08LB2208A (produzione del 27 luglio), con termini di conservazione rispettivamente del 20 gennaio 2024 e del 26 gennaio 2024. “La decisione –ha fatto sapere l’azienda – è stata presa a seguito dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono stati ritirati dal mercatodi, prodotta nello stabilimento di Valle Reale a Popoli, in provincia di Pescara. Il motivo? La presenza dello. Il richiamo è del, che ha preso la decisione, in maniera precauzionale, a seguito delle analisi dell’’Arta Abruzzo‘ per conto del ‘Sian di Pescara‘ da cui sarebbe risultata la presenza del batterio. Le bottiglie ritirate sono in Pet da 1,5 litri con numero di lotto 10LB2202A (produzione del 21 luglio) e 08LB2208A (produzione del 27 luglio), con termini di conservazione rispettivamente del 20 gennaio 2024 e del 26 gennaio 2024. “La decisione –ha fatto sapere l’azienda – è stata presa a seguito dei ...

