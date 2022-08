Accoglienza impressionante per Wijnaldum | oltre 1000 romanisti in aeroporto per l’olandese

(Di giovedì 4 agosto 2022) A Roma i tifosi giallorossi si stanno abituando a sognare ad occhi aperti. Nel giro di un anno infatti molte cose sono cambiate nella galassia romanista e, ad innescare la rivoluzione, sono stati i Friedkin che hanno rilevato il club con l’obiettivo di renderlo sempre più grande. E i risultati sono tutti dalla parte della famiglia texana, che sembra trasformare in oro tutto ciò su cui posa lo sguardo. La prima mossa è stata l’arrivo di Mourinho, poi l’acquisto di Tammy Abraham propedeutica alla conquista della Conference League e infine i colpi Dybala e. Proprioè l’ultimo regalo della presidenza romanista alla piazza: un rinforzo importantissimo per il calciomercato, arrivato al termine di una trattativa estenuante che – almeno inizialmente – sembrava impossibile. Alla fine il gm Tiago Pinto è riuscito a raggiungere un’intesa ...

FPdabo : @robom1 @simmetricaMente Naturalmente concordo sul fatto che la professionalità dell'accoglienza sulla Riviera Roma… - vincenz73013079 : IMPRESSIONANTE ACCOGLIENZA ROMA A #Dybala -

Tennis Fever

...Anastasi - per dare a chi verrà la giustain questa Casa del Signore che da sabato prossimo diventerà la casa di quanti vorranno venire a pregare sulla tomba di Natuzza"....... a fronte di una disponibilità dipari a soli 350 posti . Tanto è bastato per scatenare ... in cui si ipotizza la mano di Vladimir Putin dietro la moledi sbarchi sulle coste ... Djokovic, l'accoglienza al ritorno a Belgrado è impressionante. Le sue parole Franck Kessie, ex rossonero, ha parlato ai canali ufficiali del Barcellona. Le sue impressioni sul trasferimento in blaugrana.Franck Kessie ha cominciato da qualche settimana la sua avventura con il Barcellona. Il centrocampista ivoriano ha raccontato le sue prime impressioni ai microfoni dei canali ufficiali del ...