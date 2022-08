Abbiamo le nuove Fini: Gelmini e Carfagna (Di giovedì 4 agosto 2022) Non è passata nemmeno una settimana dalla conferenza stampa in cui Carlo Calenda annunciava il passaggio nelle sue fila delle due ministre del governo Draghi in (presunta) quota Forza Italia, ed ecco che ben più sostanzioso risultato il leader di Azione porta ora a casa: una alleanza elettorale con quel Pd da cui aveva preso le distanza, dicendone peste e corna, e che ora gli offre addirittura un trenta per cento di candidature nell’uninominale. Di fronte a tanta ciccia, tutte le remore sono di colpo sparite. Così come sono spariti quei progetti di “grande centro”, che tanto erano piaciuti ai media compiacenti e a cui in verità avevano creduto in pochissimi fra i più accorti. Vi avevano invece creduto solo le due ministre che di ciccia, oltre al loro sorriso, allo scaltro politico dei Parioli avevano portato in dote ben poco. E che in effetti erano state usate come una sorta di trofei ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 4 agosto 2022) Non è passata nemmeno una settimana dalla conferenza stampa in cui Carlo Calenda annunciava il passaggio nelle sue fila delle due ministre del governo Draghi in (presunta) quota Forza Italia, ed ecco che ben più sostanzioso risultato il leader di Azione porta ora a casa: una alleanza elettorale con quel Pd da cui aveva preso le distanza, dicendone peste e corna, e che ora gli offre addirittura un trenta per cento di candidature nell’uninominale. Di fronte a tanta ciccia, tutte le remore sono di colpo sparite. Così come sono spariti quei progetti di “grande centro”, che tanto erano piaciuti ai media compiacenti e a cui in verità avevano creduto in pochissimi fra i più accorti. Vi avevano invece creduto solo le due ministre che di ciccia, oltre al loro sorriso, allo scaltro politico dei Parioli avevano portato in dote ben poco. E che in effetti erano state usate come una sorta di trofei ...

pdnetwork : All'ACT Estate @amendolaenzo: nostre idee e proposte sono in campo: sanità territoriale e telemedicina per un salto… - elenabonetti : Oggi in Conferenza Stato-città abbiamo raggiunto l’intesa per il riparto di 58 milioni di euro destinati ai Comuni… - borghi_claudio : @privato1s Di 'persone nuove in politica' abbiamo riempito il parlamento questa legislatura e non è andata benissim… - insiemeadonzel : @Avers1966 @pdnetwork @SimonaMalpezzi Intanto le polveri dell’inceneritore avrebbero seminato morte e malattie nell… - BIncremona : @pdnetwork Quali idee di preciso? Finora abbiamo visto solo: Discriminazione sanitaria Nazipass Obblighi vaccinali… -