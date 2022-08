A tavola con Frankenstein (Di giovedì 4 agosto 2022) Con una motivazione «green», il cibo sintetico è ormai entrato nell’agenda europea. Al di là di mettere in pericolo intere filiere produttive tradizionali - si vedano le proteste in Olanda - questa nuova industria è tutt’altro che sostenibile. Ma è un ottimo affare. Cos’hanno in comune madame Ariane de Rothschild e la signora Caroline van der Plas? Una mucca. La vedono però in modo diverso. L’una è tra le donne più ricche del mondo, pensa che sostituendola con la carne di laboratorio si possano fare buoni affari e anche un piacere all’umanità. Resta da capire se un filetto stampato in 3D o un hamburger di zucchero, collanti sintetici e proteine vegetali si abbinino bene con lo Château Lafite (prezzo a partire da 1.400 euro per la bottiglia da 750 cc), uno dei vini di proprietà della signora. L’altra guida il Farmer-Citizen Movement olandese che da almeno tre mesi sta tenendo in scacco ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 agosto 2022) Con una motivazione «green», il cibo sintetico è ormai entrato nell’agenda europea. Al di là di mettere in pericolo intere filiere produttive tradizionali - si vedano le proteste in Olanda - questa nuova industria è tutt’altro che sostenibile. Ma è un ottimo affare. Cos’hanno in comune madame Ariane de Rothschild e la signora Caroline van der Plas? Una mucca. La vedono però in modo diverso. L’una è tra le donne più ricche del mondo, pensa che sostituendola con la carne di laboratorio si possano fare buoni affari e anche un piacere all’umanità. Resta da capire se un filetto stampato in 3D o un hamburger di zucchero, collanti sintetici e proteine vegetali si abbinino bene con lo Château Lafite (prezzo a partire da 1.400 euro per la bottiglia da 750 cc), uno dei vini di proprietà della signora. L’altra guida il Farmer-Citizen Movement olandese che da almeno tre mesi sta tenendo in scacco ...

