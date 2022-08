"A poche ore dal mio arrivo". Salvini inchioda Lamorgese, il video della fuga da Lampedusa (Di giovedì 4 agosto 2022) Centinaia di clandestini in fuga da Lampedusa nel video pubblicato da Matteo Salvini sui profili social. Il leader della Lega accusa il ministro degli Interni Luciana Lamorgese di organizzare la fuga dei migranti dall'isola a poche ore dal suo arrivo. "Lampedusa. A poche ore dal mio arrivo, di notte, la Lamorgese organizza la fuga di centinaia di clandestini verso altre zone d'Italia" scrive Salvin. "Vergogna. Dal 25 settembre, bye bye Lamorgese". Qualche ora prima il leader della Lega aveva denunciato come la sinistra cercasse disperatamente di nascondere i clandestini prima del suo arrivo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Centinaia di clandestini indanelpubblicato da Matteosui profili social. Il leaderLega accusa il ministro degli Interni Lucianadi organizzare ladei migranti dall'isola aore dal suo. ". Aore dal mio, di notte, laorganizza ladi centinaia di clandestini verso altre zone d'Italia" scrive Salvin. "Vergogna. Dal 25 settembre, bye bye". Qualche ora prima il leaderLega aveva denunciato come la sinistra cercasse disperatamente di nascondere i clandestini prima del suo...

