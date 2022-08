40ma Copa del Rey | i risultati dopo tre giornate | tre italiani in vetta

(Di giovedì 4 agosto 2022) Giro di boa per laedizione delladel Rey che va in scena nelle acque di Palma de Mallorca. Conclusa la prima parte di tre giorni che riporta i suoi primi verdetti, con le posizioni finali preliminari. Altamente competitiva e tesa la situazione nei Club Swan 50, con ben 14 barche in gara: solo tre punti, infatti, separano le prime quattro in classifica. Glialladel Rey Dimostra di essere umana Scugnizza, checinque vittorie consecutive nei BMW Orc 3 si deve accontentare di un quinto posto nell’ultima prova e vede il suo vantaggio ridursi sugli inseguitori. Nei ClubSwan 42, invece, Koyre-Spirit of Nerina è leader della classifica, con Flavio Favini alla tattica, che vanta un’incredibile esperienza nella baia di Palma e una partecipazione alla ...

