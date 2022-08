365 giorni con Maria: 4 agosto | La richiesta alle anime del Purgatorio ottiene l’impossibile (Di giovedì 4 agosto 2022) La Madonna del Carmelo appare a un giovane, e la sua preghiera alle anime del Purgatorio ottiene l’impossibile: salva la Serenissima dall’invasione. I turchi hanno cinto la città di Corfù, che sta per essere assediata. Essi, infatti, occupano giù l’Ungheria e il Peloponneso, e la Repubblica di Venezia è perciò in forte pericolo. La voce L'articolo 365 giorni con Maria: 4 agosto La richiesta alle anime del Purgatorio ottiene l’impossibile proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 4 agosto 2022) La Madonna del Carmelo appare a un giovane, e la sua preghieradel: salva la Serenissima dall’invasione. I turchi hanno cinto la città di Corfù, che sta per essere assediata. Essi, infatti, occupano giù l’Ungheria e il Peloponneso, e la Repubblica di Venezia è perciò in forte pericolo. La voce L'articolo 365con: 4Ladelproviene da La Luce di

rotre54 : RT @QualcDiSinistra: Il centrodestra che pretende l’allontanamento di Elisa Anzaldo è lo stesso che grazie alle TV di #Berlusconi fa campag… - QualcDiSinistra : Il centrodestra che pretende l’allontanamento di Elisa Anzaldo è lo stesso che grazie alle TV di #Berlusconi fa cam… - madofra2punto0 : @soloJosi Ciao sono Ciccio il vostro influencer poverœ oggi vi spiego come vestirsi per 365 giorni 365 volte divers… - kotohikii : “sei bianchissima!!” e te sei razzista 365 giorni l’anno, non pensavo che la pelle chiara fosse un problema per te - mrsbisc : @MartyPsyko @Orluz_ Io dubito, perché su Netflix c'è roba che non so come faccia ad essere uscita, resa pubblica al… -