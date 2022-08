100 euro in busta paga e aumenti delle pensioni: cosa c’è nel decreto Aiuti Bis e perché i sindacati parlano di «elemosina» (Di giovedì 4 agosto 2022) Un taglio dell’1% alle tasse sul lavoro per i redditi al di sotto dei 35 mila euro. 200 euro per i lavoratori precari. E la rivalutazione del 2% delle pensioni, che porterebbe 10 euro in più in tasca ogni 500 euro. E ancora: proroga agli sconti su accise e bollette, oltre al raddoppio del bonus trasporti e di quello per lo psicologo. Il decreto Aiuti Bis che oggi pomeriggio approderà in Consiglio dei Ministri è ormai quasi definitivo, dopo la bozza circolata ieri che ha fatto arrabbiare i sindacati. Che si aspettavano un taglio maggiore del cuneo fiscale, tramontato insieme all’ipotesi di tagliare le tasse solo ai redditi al di sotto dei 25 mila euro. Nel testo c’è però il raddoppio della soglia esentasse dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Un taglio dell’1% alle tasse sul lavoro per i redditi al di sotto dei 35 mila. 200per i lavoratori precari. E la rivalutazione del 2%, che porterebbe 10in più in tasca ogni 500. E ancora: proroga agli sconti su accise e bollette, oltre al raddoppio del bonus trasporti e di quello per lo psicologo. IlBis che oggi pomeriggio approderà in Consiglio dei Ministri è ormai quasi definitivo, dopo la bozza circolata ieri che ha fatto arrabbiare i. Che si aspettavano un taglio maggiore del cuneo fiscale, tramontato insieme all’ipotesi di tagliare le tasse solo ai redditi al di sotto dei 25 mila. Nel testo c’è però il raddoppio della soglia esentasse dei ...

